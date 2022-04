Belgian Lion Ismael Bako naar Final Four Champions League

Belgian Lion Ismael Bako heeft zich met het Spaanse Manresa geplaatst voor de Final Four van de Champions League. De apotheose van de Champions League gaat door op 6 en 8 mei en in het Spaanse Bilbao.

Na de 86-63 winst in de eerste wedstrijd won (89-91) Manresa ook de tweede partij van de kwartfinale van de Champions League en in Spaans onderonsje van Malaga. Ismael Bako tekende voor 8 punten en 6 rebounds. Het is de tweede keer dat de Belgian Lion de Final Four bereikt van de Champions League. In 2019 werd hij met Telenet Giants Antwerp en in het Sportpaleis derde. In de Italiaanse play-offs opende Kim Mestdagh de kwartfinale van de play-offs met Schio met 56-86 van San Martin. Kim Mestdagh was goed voor 12 punten, 6 rebounds en 3 assists. In de Russische play-offs verloor Hind Ben Abdelkader ook de tweede partij van de halve finale en met 75-79 van Ekaterinburg en is uitgeschakeld. (cpm)