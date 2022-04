Achel verstevigt plek twee na winst tegen Haasrode-Leuven

In de Challenge Final Four, de Play-Off 2 in het volleybal, heeft Tectum Achel op speeldag drie na een tiebreak gewonnen in Leuven. De Noord-Limburgers draaiden een 2-0-achterstand om in een knappe zege. Simon Peeters (ex-Maaseik) werd topscorer, maar dat volstond niet voor VHL. Achel, waar Van Walle stevig aan het kanon stond en Verbiest verkozen werd tot man van de match, verstevigt haar tweede plek in de ranking. (aula)

Leuven: De Paepe (9), Van Elsen (8), Peters (15), Blondeel (4), Witvrouwen (17), Peeters (23), libero: Dufraing. Vielen in: Beelaert. Achel: Campforts (8), Verweij (9), Van Dyck (11), Verbiest (6), Fransen (4), Verschueren, libero: Peters. Vielen in: Van Walle (16), Gortzak (2), Mäkinen (11).