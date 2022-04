Grasmachine aan de kant: “Maai Mei niet” keert terug voor tweede editie

Knack roept ook dit jaar op om in de maand mei het gras niet te maaien. Het is het tweede jaar op rij dat het weekblad de actie “Maai Mei Niet” lanceert.

Vorig jaar schreven meer dan 6.000 mensen zich in. Dat was goed voor 145 hectare ongemaaid privégazon. Er deden ook 60 steden en gemeenten mee, goed voor 85 miljoen vierkante meter ongemaaid openbaar gazon. Elke deelnemer kreeg een persoonlijke nectarscore, die uitdrukt hoeveel bijen, vlinders en andere cruciale insecten men te eten geeft. Dat resulteerde in de Nationale Nectarscore: 5 miljoen bijen kregen dankzij “Maai Mei Niet” elke dag voedsel.