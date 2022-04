Pro-Kremlinpoliticus Viktor Medvedchuk opgepakt tijdens geheime operatie van Oekraïense inlichtingendienst

Viktor Medvedchuk, een wetgever van de pro-Kremlinpartij Het Platform voor het Leven, is door de Oekraïense veiligheidsdiensten gevangen genomen. Dat kondigde president Zelenski zelf aan via Telegram. Medvedchuk, een bondgenoot van Poetin, wordt beschuldigd van verraad en ontsnapte eind februari aan huisarrest.

Medvedchuk was de leider van de Oekraïense oppositiepartij Het Platform voor het Leven en werd vorig jaar veroordeeld voor landverraad en onder huisarrest geplaatst. Hij wordt als een bondgenoot van Poetin gezien en zou de Russische leider de peetvader van zijn dochter noemen. Drie dagen na het begin van de Russische invasie ontsnapte de pro-Kremlinpoliticus en werd tot vandaag niet terug gezien.

De advocaat van Medvedchuk ontkende destijds de beschuldiging uit Kiev dat hij was ontsnapt, en zei in plaats daarvan dat Medvedchuk gedwongen was om naar een andere locatie te verhuizen vanwege bedreigingen van nationalistische groeperingen.

Hoewel hij al enkele maanden op de vlucht is, heeft de Oekraïense geheime dienst Medvedchuk dinsdag in Oekraïne opgepakt. President Zelenski deelde het nieuws zelf via Telegram. Op de foto draagt Medvedchuk een Oekraïens legeruniform en handboeien.