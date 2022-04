Antwerpen

De jeugdrechters klagen aan dat er in de jeugdzorg te weinig plaats is voor kwetsbare jongeren. Zo verblijft een jongen van 16 met de emotionele leeftijd van een kleuter sinds maandagavond in een politiecel. “Dit zijn middeleeuwse toestanden”, zegt Luk Versteylen, woordvoerder van de Antwerpse jeugdrechters.