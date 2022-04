Blues Peer kondigt verhuis aan én lost nieuwe namen

Peer

Na Danny Vera, The Boogie Beasts en de Limburgse sensatie ILA kondigt Blues Peer nog enkele toppers aan zoals The Sore Losers en Guy Swinnen band. Het festival verhuist ook naar een nieuwe locatie, de Deusterkapel ligt tegenover de vroegere site. Het festival krijgt twee podia en zet in op beleving met onder andere een blues cinema, een bar met speciale bieren en cocktails en een grote food garden. Een volledig vernieuwde versie dus voor Blues Peer 2022.