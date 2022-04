Er zijn steeds minder duivenmelkers in ons land. De coronamaatregelen hebben een invloed gehad op de duivensport en ook de vogelgriep zorgt voor problemen. De oudere duivenmelkers stoppen ermee, maar er komen te weinig nieuwe in de plaats. De uitzondering is Yara Vossen uit Vliermaal, zij is 13 jaar oud en is tijdens de coronacrisis juist begonnen als duivenmelker. Ze hoopt dat andere jongeren haar voorbeeld zullen volgen.