U hebt er hopelijk ook van kunnen genieten: vandaag rond drie uur was het voor het eerst dit jaar twintig graden buiten in de zon. De kentering in het weer deze paasvakantie is zo ingezet en doet snel die eerste miserabele week vergeten. Dat was de indruk toch aan de ijsjeskraam in de Diepenbeekse Passerelstraat deze namiddag toen het kwik de twintig rondde.