Steeds meer Limburgers twijfelen over vierde coronaprik, maar hij komt er sowieso

Terwijl meer en meer Limburgers lijken te twijfelen over het nut van de vierde coronaprik, kan het best zijn dat de 65-plussers nog voor de zomer hun vaccin moeten laten zetten. De beslissing valt de volgende dagen. Het stelt de Limburgse vaccinatiecentra voor grote uitdagingen, want zij zijn aan het afbouwen. De centra zijn niet meer elke dag open en hebben elk hun eigen regeling met extra prikdagen of prikpunten. Wie nog langs moet gaan voor zijn boostervaccin, houdt daar dus best rekening mee.