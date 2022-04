Nog op zoek naar een kot in Leuven? “Als je iets zoekt tussen 300 en 400 euro, raad ik aan nu te beginnen.”

Wie nog op zoek moet naar een kot in Leuven wacht er best niet te lang meer mee. In de prijsklasse van 300 à 400 euro zijn er nog heel weinig koten in de aanbieding. Sommige privéverhuurders hebben er zelfs geen meer. Een trend van de laatste jaren is dat er wel veel luxekoten en studio’s bijkomen. Wie dus bereid is 600 euro of meer te betalen, vindt wel nog een kot. Wie dat niet kan of wil betalen, begint best ruim op tijd aan z’n zoektocht.