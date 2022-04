Deze duo’s mogen verbouwplannen al opbergen in ‘Huis Gemaakt’: “We komen er wel bovenop”

Negen koppels stonden aan de start van het tweede seizoen van ‘Huis Gemaakt’, maar een week na de aftrap zijn er nog maar zes over. Dinsdagavond stuurde de jury nog twee duo’s, in Antwerpen en Beringen, naar huis.

“Als we nu afvallen, ga ik wel een traantje laten, denk ik”, zei Charlotte alvorens de jury bekendmaakte welke duo’s mogen starten aan de verbouwing in Antwerpen. De Truiense had samen met haar vriend Sky alles op alles gezet voor het herenhuis – zelfs het vorige seizoen herbekeken en geanalyseerd. Maar hun gezellige maquette kon niet overtuigen. “Het was fijn om erover te dromen tijdens het knutselen. Het is sowieso jammer, maar dat komt wel weer goed. We komen er wel bovenop”, klonk het bij het teleurgestelde koppel.

Geen verbouwing voor Charlotte en Sky. — © vtm

Dakwerker Cedric en ballerina Anaïs, die hun keuken op de tweede verdieping willen installeren, mogen nog wat langer blijven dromen. Zij moeten het nu opnemen tegen creatievelingen Lien en Melvin, die een heel andere indeling voor ogen hebben. Ze moeten met z’n vieren starten aan de ruwbouwwerken, maar dan moeten ze het wel eerst eens geraken over het ontwerp. Het lijkt erop dat jurylid Cerina donderdag de knoop voor hen zal moeten doorhakken.

© vtm

Kerstlichtjes

En ook in Beringen werden er knopen doorgehakt. Daar zijn het cowboys Didier en Melanie en Younes en Eline die de vrijstaande woning onder handen mogen nemen. Hun nachtwerk om de maquettes in orde te krijgen, heeft geloond. Ook zij verschilden van mening over de verbouwing – en dan vooral over de trap –, maar na wat advies van werfleider Johny kwamen ze tot een compromis.

LEES OOK. Van de ranch naar de bouwwerf: cowboys Didier en Melanie doen mee aan ‘Huis Gemaakt’

© vtm

Mattia en Jasmine waren de pechvogels in Limburg. Zij wilden met elke ruimte verrassen en een andere beleving aanbieden. Ze integreerden enkele Marokkaanse invloeden en ook heel wat kerstlichtjes, maar de jury was niet wild van de plannen van de Genkse jonkies. “Een keuze is een keuze en de jury heeft haar keuze gemaakt. Meer kunnen we niet doen”, namen ze het toch sportief op.(nco)

Jasmine en Mattia waren de pechvogels in Limburg. — © vtm

LEES OOK. Emiel en Alexia uit Huis Gemaakt: “Het was meteen koekenbak op de après-ski”

‘Huis Gemaakt’, VTM, elke dinsdag en donderdag, 20.35 uur