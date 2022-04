Peer

Blues Peer verhuist naar een nieuwe locatie. Al zal de trouwe bezoeker niet ver moeten omrijden, want het nieuwe organisatieteam steekt gewoon de straat over naar de groene omgeving van de Deusterkapel. En met topacts zoals The Sore Losers, Ina Forsman en Stef Kamil Carlens is de affiche nu ook compleet.