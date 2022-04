Ingeborg en acteur Christophe ‘Bartje’ Stienlet maken hun opwachting in ‘Restaurant misverstand’.

Ze is alomtegenwoordig, dus hoeft het ook niet te verbazen dat Ingeborg Sergeant (55) ook in ‘Restaurant misverstand’ haar opwachting maakt. Samen met acteur Christophe ‘Bartje’ Stienlet (47), destijds haar collega in het jeugdprogramma ‘Schuif af’, schuift ze woensdagavond mee aan tafel.