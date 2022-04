Mythische Orient Express in België: “Voor mij is de trein nostalgie”

De legendarische trein, de Orient Express, bekend van Agatha Christie’s Murder on the Orient Express, is weer in Antwerpen verschenen. Treinspotters konden in verschillende stations het treinstel voorbij zien hossen. “De romantiek die rond de trein hangt is heel speciaal”, geeft een van de treinspotters mee.

“Het is heel leuk hier, je moet het zeker zelf eens doen!” Dat zeggen enkele Nederlandse passagiers wanneer we hen in het voorbijgaan aanspreken. Maar ze zijn al snel weer vertrokken. De Orient Express moet door.

De Orient Express passeert maar één of twee keer per jaar door het land, en dan komt de mythische sfeer die er rond hangt daar nog eens bij. Zo ontsnapte James Bond uit de trein in de film From Russia with Love en schreef Graham Green over het fenomeen in zijn roman Stamboul Train. Bekende passagiers waren onder meer Mata Hari, Coco Chanel, Sigmund Freud, Marlène Dietrich en Albert Einstein. Legendarisch dus, of hadden we dat al gezegd?

Janmart toont zijn foto’s aan zijn collega’s. — © Jan Van der Perre

Vorig jaar was de trein al eens te bewonderen in Essen, met enkele uren vertraging. Al deerde dat de spotters niet. Hij zou ook door Antwerpen-Centraal passeren, maar door de té grote opkomst van toeschouwers, werd hij uiteindelijk omgeleid. In tegenstelling tot vorig jaar waren er nu aan de Luchtbal maar een vijftal liefhebbers te zien.

Alain Janmart (68) is gepensioneerde treinbestuurder en mocht ooit zelf een ritje maken in de Orient Express. “Voor mij is de trein nostalgie. Ik ben blij dat het zo goed in ere wordt gehouden door het personeel”, zegt hij. Al hangt er een duur prijskaartje aan vast. “Als je de trein wil huren dan betaal je er wel 380.000 euro voor, dat is 4.000 euro per persoon. Ik mocht van Paris Gare de L’Est tot in Brussel-Zuid rijden, en dat was een mooie ervaring. Je laat je meeslepen door de luxe, eet in stijl en drinkt pink champagne uit mooie glazen.”

Gilian Fimers (26). — © Jan Van der Perre

Voor Gilian Fimers (26) is het even genieten met een paar kameraden. Hij had vandaag de vroege shift, dus zou eigenlijk al in zijn bed moeten liggen. Maar hier blijft hij graag nog even langer voor wakker. “Ik ben gefascineerd door de bewegingen en de mobiliteit die bij treinverkeer komen kijken. Die modal shift is echt mijn ding.”

De jongste van de bende is Dries Avonds. 13 jaar is hij en maakt van elke mogelijkheid gebruik om treinen te fotograferen. “Mijn eerste woordje was zelfs trein”, lacht hij. Dries is de Orient Express eerst gaan fotograferen nemen in Zinnik om daarna snel naar Antwerpen te komen. “Ik heb hem vorig jaar al eens gezien, maar het blijft leuk natuurlijk.” Wat hij precies met zijn passie wil doen, weet hij nog niet, al is hij nog niet van plan om ermee te stoppen. “Professioneel treinspotter worden, als dat maar eens zou kunnen.”

De Orient Express is donderdag opnieuw te zien. Dan rijdt hij via de Luchtbal rond 12.30u.

Dries Avonds (13). — © Jan Van der Perre

(SVO)