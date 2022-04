J.J. (83) uit Hasselt raakte dinsdag om 12 uur gewond bij een ongeval in de Neercosenstraat in Nieuwerkerken. De tachtiger reed met zijn auto in de gracht en had lichte verwondingen.

Nog in Nieuwerkerken kwam maandag om 20 uur bromfietser B.D. (41) uit Nieuwerkerken te val in de Heiligenbornstraat. De veertiger was gewond. ppn