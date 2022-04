Fabrizio is misnoegd, vanwege de roddels die over hem verspreid worden onder de deelnemers van ‘De bachelor’.

De eindstreep komt stilaan in zicht voor de dames in ‘De bachelor’. Momenteel zijn ze nog met vier, na woensdagavond nog maar met drie. Al is Fabrizio Tzinaridis (29) in geen al te beste stemming. Het geroddel van de kandidates werkt hem namelijk flink op de heupen. “Er zou gezegd zijn dat degene die het eerst haar benen opendoet, de finale zal halen.”