De politie kreeg dinsdag twee meldingen van inbraken bij zorginstellingen in Pelt. ’s Morgens werd een inbraak vastgesteld bij het MS-revalidatiecentrum in de Boemerangstraat. Daar werden verschillende ruimtes doorzocht, maar is de buit niet bekend. Rond dezelfde tijd werd een inbraak vastgesteld bij het Verzorgingstehuis in de Dorpsstraat. Ook hier werden meerdere kamers doorzocht en overhoop gehaald, maar is de buit nog niet bekend. ppn