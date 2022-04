Na een jaar van ongebreidelde groei lijkt de vastgoedmarkt in Vlaanderen voorzichtig af te koelen. In maart daalde het aantal transacties met 3,5 procent. — © MARC HERREMANS - MEDIAHUIS

Hasselt

Na een jaar van ongebreidelde groei lijkt de vastgoedmarkt in Vlaanderen af te koelen. In maart daalde het aantal transacties met 3,5 procent. Rekening houdend met de inflatie werden appartementen zelfs goedkoper. In onze provincie stegen de huizenprijzen wel nog met 10 procent.