Duitse ex-pistier en ronderenner Hans Junkermann (87) overleden

Maandag is Hans Junkermann op 87-jarige leeftijd in Krefeld overleden. De Duitser was een gevierde baanrenner die met zijn landgenoten Klaus Bugdahl en Fritz Pfenninger, maar vooral met Rudi Altig in eigen land de zesdaagsen naar zijn hand zette.

Op de weg kon Junkermann ook deftig uit de voeten. Naast drievoudig Duits kampioen won hij in 1957 het Kampioenschap van Zürich, de Rund um Henninger Turm (1963), pakte ritten en de eindzege in de Ronde van Zwitserland (1959 en 1962) en werd ook vierde in de Tour van 1960. De veelzijdige Duitser zette zich tot vijf keer toe in de top-elf van la grande boucle en was o.a. in 1960 ook zesde in de Giro. Hij reed in 1964 voor de Belgische ploeg Wiels-Groene Leeuw die 43(!) profs telde.