Rijksarchief krijgt middeleeuwse oorkondes terug die geveild werden waaronder drie uit Limburg

De documenten, die van nature uit tot het openbare domein behoren, waren door een veilinghuis te koop aangeboden. Ze zullen nu een plaats krijgen in de collecties van het Rijksarchief, waar iedereen ze zal kunnen raadplegen, zegt Stéphanie Deschamps, woordvoerster van het Rijksarchief.

Bij de documenten zijn twee oorkondes van de Abdij van Boudelo in Sinaai (1220). Ook zijn er drie oorkondes van het Begijnhof van Maaseik, en zijn opvolger, de Sint-Agnespriorij (1266, 1269 en midden 15de eeuw). Daarnaast is er een oorkonde die de plaatselijke heer had toegekend aan de vroegere Abdij van Vrouwenpark in Rotselaar. Daarin staat de eerste wijngaard van de regio vermeld, zegt de woordvoerster.

Verder is er een oorkonde van Jan van Aarschot voor de priorij van Gempe, het gehucht van Tielt-Winge, over het patronaatsrecht van Nieuwrode (1241). Tot slot is er een uitwisseling van land tussen de kartuizers van Sint-Maartens-Bos in Lierde en de benedictijnen van Groot-Bijgaarden (1332).

De zaak werd in der minne geregeld met een antiquair die ze ter goeder trouw in handen had gekregen, zegt Deschamps. De documenten, die opmerkelijk goed bewaard zouden zijn, zullen nu ondergebracht worden in de verschillende depots van de plaatsen waar ze vandaan komen, in Gent, Hasselt en Leuven. Daar zal iedereen ze kunnen raadplegen.

Het Rijksarchief wijst erop dat de abdijen opgedoekt zijn tijdens de Franse Revolutie en hun bezittingen, archieven inbegrepen, toen genationaliseerd werden. Toch blijven ze wettelijk gezien eigendom van de Belgische staat. De documenten zijn onvervreemdbaar, zelfs als een koper ze ter goeder trouwe in handen heeft gekregen. Ook maakt het niet uit dat ze al dan niet al opgenomen geweest zijn in het Rijksarchief.