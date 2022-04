“Nooit eerder zo’n droge kasseien gezien in Parijs-Roubaix”: dit zijn de sterren van alle stroken

Het contrast is des te opvallender omdat de laatste Parijs-Roubaix, die vanwege de coronapandemie van april naar oktober 2021 werd verschoven, voor het eerst in bijna 20 jaar in de modder plaatsvond.

De “koningin der klassiekers” wordt zondag verreden over een afstand van 257,2 kilometer, bijna evenveel als vorig jaar (257,7 km), met dertig kasseisectoren van in totaal 54,8 kilometer (55 km in 2021).

“Ik kan me niet herinneren dat ik op het moment van de verkenning zulke droge kasseien in goede staat heb gezien”, zei de wedstrijdleider op een persbriefing in Templeuve, de cruciale zone van Parijs-Roubaix. “Gewoonlijk is er altijd een punt om opnieuw te bekijken. Deze keer is dat niet het geval.”

Er wordt droog weer verwacht in de regio waar de koers zaterdag zal plaatsvinden voor de vrouwen en zondag voor de mannen. “Het zal heel snel gaan”, zei Thierry Gouvenou, die een open koers verwacht. “De weersomstandigheden zullen veel renners ten goede komen.”

“Als organisator,” voegde hij eraan toe, “hebben we lang om regen gevraagd. We werden in 2021 meer dan bediend en we zijn blij om de zon weer te zien. Het is een stuk minder stressvol.”

Van de organisatoren krijgen drie kasseistroken vijf sterren: Arenberg (km 161,9), Mons-en-Pévèle (km 208,6) en Carrefour de l’Arbre (km 240).

De sterren van de verschillende stroken

30 : Troisvilles à Inchy (km 96,3 – 2,2 km) ***

29 : Viesly à Quiévy (km 102,8 – 1,8 km) ***

28 : Quiévy à Saint-Python (km 105,4 – 3,7 km) ****

27 : Saint-Python (km 110,1 - 1,5 km) **

26 : Vertain à Saint-Martin-sur-Écaillon (km 117,9 – 2,3 km) ***

25 : Haussy (km 123,7 - 0,8 km) **

24 : Saulzoir à Verchain-Maugré (km 130,6 – 1,2 km) **

23 : Verchain-Maugré à Quérénaing (km 134,9 - 1,6 km) ***

22 : Quérénaing à Maing (km 137,6 - 2,5 km) ***

21 : Maing à Monchaux-sur-Ecaillon (km 140,7 - 1,6 km) ***

20 : Haveluy à Wallers (km 153,7 - 2,5 km) ****

19 : Trouée d’Arenberg (km 161,9 - 2,3 km) *****

18 : Wallers à Hélesmes (km 167,9 - 1,6 km) ***

17 : Hornaing à Wandignies (km 174,7 - 3,7 km) ****

16 : Warlaing à Brillon (km 182,2 - 2,4 km) ***

15 : Tilloy à Sars-et-Rosières (km 185,6 - 2,4 km) ****

14 : Beuvry-la-Forêt à Orchies (km 192 - 1,4 km) ***

13 : Orchies (km 197 - 1,7 km) ***

12 : Auchy-lez-Orchies à Bersée (km 203,1 - 2,7 km) ****

11 : Mons-en-Pévèle (km 208,6 - 3 km) *****

10 : Mérignies à Avelin (km 214,6 - 0,7 km) **

9 : Pont-Thibault à Ennevelin (km 218 - 1,4 km) ***

8 : Templeuve - L’Epinette (km 223,4 - 0,2 km) *

8 : Templeuve - Moulin-de-Vertain (km 223,9 - 0,5 km) **

7 : Cysoing à Bourghelles (km 230,3 - 1,3 km) ***

6 : Bourghelles à Wannehain (km 232,8 - 1,1 km) ***

5 : Camphin-en-Pévèle (km 237,3 - 1,8 km) ****

4 : Carrefour de l’Arbre (km 240 - 2,1 km) *****

3 : Gruson (km 242,3 - 1,1 km) **

2 : Willems à Hem (km 249 - 1,4 km) **

1 : Roubaix - Espace Charles Crupelandt (km 255,8 - 0,3 km) *