Gedrogeerde chauffeur wil net voor controle met passagier van plaats verwisselen

De politie Carma organiseerde zondag en maandag verkeerscontroles op verschillende locaties in Genk, Kinrooi, Oudsbergen, Zutendaal en Houthalen-Helchteren.

In Oudsbergen trof de politie zondag een bestuurder onder invloed van drugs aan. Hij leverde zijn rijbewijs meteen in voor vijftien dagen. Maandag werd nog een bestuurder onder invloed van drugs betrapt in Houthalen-Helchteren. Hij trachtte enkele meters voor de controle nog van plaats te wisselen met de passagier. Ook deze man leverde zijn rijbewijs in. Vijf bestuurders reden onder invloed van alcohol. De rijbewijzen van twee van hen werden zes uren ingetrokken. De andere drie bestuurders waren hun rijbewijs drie uur kwijt.

Op beide dagen hield men in Zutendaal en Oudsbergen twee opgefokte bromfietsen staande. De brommers werden geïmmobiliseerd. Maandag werd in Genk een leerling-bestuurder zonder begeleider betrapt en zijn voertuig werd ook geïmmobiliseerd. In totaal droegen 11 personen geen veiligheidsgordel en waren zes bestuurders niet in orde met de verzekering van het voertuig.

Daarnaast stelde de politie nog elf overtredingen vast in het kader van technische eisen, rijbewijs, onaangepaste snelheid, kentekenplaat, gsm-gebruik en meer passagiers vervoeren dan zitplaatsen.

De Vlaamse belastingdienst (Vlabel) inde op beide dagen in totaal 9.122,08 euro aan openstaande verkeersbelastingen. ppn