Oekraïense Post lanceert nieuwe postzegel met middenvinger naar Russen

De Oekraïense Post Ukrposhta heeft een nieuwe postzegel uitgebracht met een duidelijke boodschap aan de Russische aanvaller. Op de zegel is een Oekraïense soldaat te zien die zijn middenvinger opsteekt naar een oorlogsschip. Een speciale stempel beeldt ook de omtrek van het door de Russen veroverde Slangeneiland in de Zwarte Zee af, met de woorden “Russisch oorlogsschip, loop...”.

De woorden in de stempel verwijzen naar de reactie van een Oekraïense soldaat op het Slangeneiland op de oproep van een Russisch marineschip om zich over te geven, bij het begin van de invasie. De militair, de 32-jarige Roman Hrybov, antwoordde: “Russisch oorlogsschip, loop naar de pomp”. Die uitspraak werd een populaire slogan en is intussen vereeuwigd op onder andere T-shirts.

De zegel is in twee versies uitgebracht, één voor het binnenland en één voor het buitenland. De eerste speciale enveloppen met de stempels zijn ondertekend door onder meer Hrybov, in het hoofdpostkantoor in Kiev.

Aanvankelijk werd gedacht dat de dertien Oekraïense militairen op het eiland Zmiinji (of Slangeneiland) waren omgekomen. Later bleek dat ze krijgsgevangen waren gemaakt door de Russische soldaten. Ze zijn daarna vrijgekomen in een gevangenenruil, aldus de Amerikaanse nieuwszender CNN.