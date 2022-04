Amateurbeelden tonen hoe gewonde slachtoffers uit rokend metrostel strompelen na schietpartij New York

Amateurbeelden tonen hoe gewonde slachtoffers in uit rokend metrostel strompelen na schietpartij New York

Op amateurbeelden is te zien hoe gewonde slachtoffers uit een metrostel strompelen, vlak nadat het tot stilstand is gekomen. Uit de trein stijgt ook duidelijk rook op. Volgens de brandweer van New York zijn er wel degelijk niet-ontplofte explosieven gevonden, maar is er geen sprake van actieve springtuigen. Bij een schietpartij zouden al 13 gewonden gevallen zijn, van doden is voorlopig geen sprake. De politie is nog op zoek naar de dader.