’t Goudhaantje maakt bloesemwandeling in de vakantie

Het tijdstip was alvast goed gekozen, want precies in de paasvakantie zijn er heel veel bloesems te bewonderen in Binderveld en omstreken. “Het moment was inderdaad ideaal, zeker ook omdat het zondag heel mooi weer was. We zijn heel blij dat we zo’n 150 wandelaars mochten verwelkomen”, vertelt directrice Brigitte Schepers. Ook de Landelijke Gilde van Binderveld hielp mee aan de organisatie. Zo konden de wandelaars na hun tocht door de bloesems genieten van een heerlijke pannenkoek.