Hoofdpijn is een nog veel vaker voorkomend probleem dan tot nu toe gedacht werd. Elke dag heeft bijna een op de zes mensen wereldwijd er last van, zo blijkt uit nieuw onderzoek dat gepubliceerd werd in het toonaangevende blad Journal of Headache and Pain. “Hoofdpijn is een groter probleem dan vaak gedacht wordt”, zegt hoofdpijnspecialist Koen Paemeleire (UGent).