Tientallen kinderen op ponykamp in Beverst

De paasvakantie betekende een vol huis voor Beestig Buiten in Beverst, een organisatie waar kinderen volop kind kunnen zijn. Tijdens de vakantie werden er verschillende ponykampen of ponydagen georganiseerd.

Bij de ponykampen staan vooral de dieren en het buitenspelen centraal: het verzorgen van dieren, knoeien in de modderkeuken, klauteren op de speelberg, meehelpen in de moestuin... Tijdens de pauze kunnen de kinderen zich dan uitleven in het speeltuintje of kunnen ze net de rust opzoeken in de tipi met een boek of een spelletje.