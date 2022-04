Ladies Circle 37 Tongeren deelt kleding en speelgoed uit aan kansarmen

Op dinsdag 12 april deelden de dames van Ladies Circle 37 Tongeren kleding en speelgoed uit aan kansarme gezinnen in de Sint-Gilliskerk. Via een oproep op Facebook kregen de dames van Ladies Circle 37 Tongeren een heleboel reacties binnen. Heel wat mensen lieten hun hart spreken en brachten speelgoed en kleding voor zowel kinderen als volwassenen binnen.

Ladies Circle 37 organiseert deze actie drie keer per jaar. Ook voorzien zij iedere maand 150 euro voor het Sint-Gilliskelderke voor groenten en fruit bij de voedselbedeling. Dit bedrag werd dit jaar verhoogd met 50 euro extra, omdat meerdere gezinnen in aanmerking komen voor een voedselpakket.

De volgende data voor de uitdeling van speelgoed en kledij aan kansarmen zijn ook al gekend: dinsdag 23 augustus en woensdag 2 november in de Sint-Giliskerk. “We doen dit nu al een paar jaar en de dankbaarheid van deze mensen is zo groot dat we keer op keer met veel voldoening naar huis gaan”, zegt voorzitster Anouk Baldewijns. “We bedanken iedereen die speelgoed en kleding gedoneerd heeft, net als de vele vrijwilligers van het Sint-Gilliskelderke voor de goede samenwerking.”