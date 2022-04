Ladies Circle 37 Tongeren schenkt 160 porties kip aan het Sint-Giliskelderke

De dames van Ladies Circle 37 Tongeren hebben op dinsdag 12 april 160 porties verse kip geschonken aan het Sint-Gilliskelderke om uit te delen in de voedselpakketten. De bedoeling is dat de mensen bij hun thuis ook kunnen genieten van een lekker paasmenu.

De dames van Ladies Circle 37 Tongeren zaten afgelopen maand samen met het Sint-Gilliskelderke om te kijken waar de noden voor Tongeren liggen. “Wij kiezen ervoor om telkens samen te werken met lokale handelaars, want mede door hun steun kunnen wij dit alles realiseren”, klinkt het. “We vinden het belangrijk om kort op de bal te spelen wat betreft de noden in en voor Tongeren, om zo de mensen te kunnen ondersteunen waar we het mogelijk is. Wij willen onze lokale handelaar Bart Mercken ook bedanken voor de levering van deze porties, zegt voorzitster Anouk Baldewijns, Ladies Circle 37 Tongeren. De Bloemenhal heeft ook nog plantjes geschonken aan Sint-Giliskelderke.”