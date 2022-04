David Goffin heeft de winning mood te pakken en neemt ook eerste horde in Monte Carlo

David Goffin (ATP 47) heeft zich geplaatst voor de tweede ronde van het Masters 1000-toernooi in Monte Carlo (gravel/5.415.410 euro). De Luikenaar versloeg de Tsjechische kwalificatiespeler Jiri Lehecka (ATP 99) in de eerste ronde in twee sets: 6-4 en 6-3 na anderhalf uur.

In de tweede ronde treft de Belgische nummer 1 Daniel Evans (ATP 27). De Brit, die vorig jaar Goffin in Monte Carlo versloeg in de kwartfinales, won in de openingsronde met 6-0 en 7-6 (7/4) van de Franse lucky loser Benjamin Bonzi (ATP 63). In de onderlinge confrontaties leidt Evans met 3-0. Neemt Goffin ook de volgende horde, dan staat hij in de achtste finales mogelijk tegenover de Servische nummer 1 van de wereld Novak Djokovic. Die moet dan wel nog de Spanjaard Alejandro Davidovich Fokina (ATP 46) uitschakelen.

Goffin kreeg in Monte Carlo een wildcard voor de hoofdtabel. In 2017 bereikte hij de halve finales op het prestigieuze graveltoernooi. Onze landgenoot is in vorm. Zondag stak hij in het Marokkaanse Marrakech zijn zesde ATP-titel op zak.