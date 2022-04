Al meer dan 400 lichamen teruggevonden Boetsja, volgens president Poetin “fake news”

Het openbaar ministerie van de regio heeft het onder meer over vijf mensen, onder wie twee kinderen van één en 14 jaar oud, die doodgeschoten werden in een auto. Omwonenden hebben hen begraven in de buurt van hun wagen in het dorpje Havronsjina, op een veertigtal kilometer ten westen van Boetsja.

Vastgebonden polsen

Rusland erkent elke verantwoordelijkheid voor de slachtpartij in en rond Boetsja. De Russische president Vladimir Poetin deed de berichten dinsdag nog af als fake news en “een provocatie”. Dat zei hij tijdens een persconferentie na een bezoek aan de kosmodroom Vostotsjny, aan de zijde van de Wit-Russische president Aleksandr Loekasjenko.

Satellietbeelden tonen echter aan dat de tientallen teruggevonden lichamen al op de straten lagen nog voor de Russen zich uit de regio rond Kiev hadden teruggetrokken. Bovendien zijn meerdere mensen teruggevonden met vastgebonden polsen, wat erop kan wijzen dat ze doelbewust zijn afgemaakt.

Menselijk schild

Poetin verzekerde verder nog dat het offensief van Rusland in Oekraïne “kalm” verloopt door de verliezen tot een minimum te beperken. Hij weigerde een tijdlijn te geven. Ook verwierp hij dat het Russische leger het moeilijk heeft met de Oekraïense weerstand en moest afzien van de inname van grote steden en hoofdstad Kiev, om zich te focussen op de Donbas in het oosten. “Onze acties in enkele regio’s van Oekraïne waren enkel bedoeld om de troepen vast te zetten, een slag toe te brengen en de militaire infrastructuur te vernietigen”, stelde hij.

Rusland ontkent systematisch burgers te hebben gedood. Moskou beschuldigt Kiev ervan de bevolking te gebruiken als menselijk schild. Eerder op de dag had Poetin het offensief nog als “nobel” bestempeld en had hij verzekerd dat de inval er is gekomen om de Russen in de Donbas te redden van genocide. Ook haalde hij uit naar de Verenigde Staten. Die zijn volgens hem bereid om tegen Rusland te vechten tot “de laatste Oekraïner”. Ondanks “de huidige tragedie”, zijn die Oekraïners volgens hem wel nog steeds een “broedervolk”.