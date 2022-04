Vijf keer gespeeld, vijf keer verloren: dit was de Kimback

Match 1: 17 februari 2020

Tegenstander: Garbiñe Muguruza (WTA 9)

Resultaat: 3-6, 6-7 (6-8)

Toernooi: Dubai

2 september 2020. 2.728 dagen was het geleden dat Kim Clijsters nog eens een officiële wedstrijd had gespeeld. Zeven en half jaar na haar verlies tegen Laura Robson in de tweede ronde van de US Open wachtte Garbiñe Muguruza op Clijsters in de eerste ronde van de Dubai Duty Free Tennis Championships. Een stevige loting, de Spaanse had twee grandslamtoernooien op haar palmares en had een paar weken eerder de finale van de Australian Open gespeeld.

In de eerste set kan Clijsters slechts bij momenten wedijveren met haar Spaanse opponente. Het verschil wordt vooral gemaakt met de opslag. Clijsters stapelt de dubbele fouten op, terwijl ze al te vaak een stap te laat komt op de service van Muguruza. Een kreet van frustratie vroeg in de tweede set laat eenzelfde scenario vermoeden als voorheen, maar na een 0-3 in Spaans voordeel vecht Clijsters terug naar 2-3 en 3-4. Het leidt naar een tiebreak, die Muguruza naar zich toehaalt. Clijsters krijgt een staande ovatie in Dubai. “Ik besef dat het nog eens tien matchen kan duren vooraleer ik mijn niveau van start tot finish kan aanhouden. Geloof het of niet, maar ik heb geduld. Ik heb veel goesting om eraan te beginnen”, klinkt het hoopvol.

Match 2: 4 maart 2020

Tegenstander: Johanna Konta (WTA 15)

Resultaat: 3-6, 5-7

Toernooi: Monterrey

Dubai had het kamp-Kim veel geleerd, met als voornaamste les: mis de start niet. In Monterrey pakte Clijsters van in het begin wél uit met sterk opslagwerk. In het eerste spelletje sloeg ze al meteen een ace: 1-0. Zo moeizaam het wedstrijdbegin in Dubai was, zo sterk was het nu. Maar net als in haar eerste wedstrijd had Clijsters het niet getroffen met de loting. De ijzersterke Britse Konta was niet onder de indruk van de power van de Belgische en strafte elk foutje van Clijsters genadeloos af. Met voor het eerst haar zoontjes Jack en Blake in de tribune - begeleid door nanny Nicole - ging de Breese tot het uiterste in de tweede set. Het mocht helaas niet baten. Het plan was om een week later naar Indian Wells te trekken voor haar derde officiële wedstrijd, maar toen legde corona de wereld lam.

Match 3: 2 september 2020

Tegenstander: Ekaterina Alexandrova (WTA 29)

Resultaat: 6-3, 5-7, 1-6

Toernooi: US Open

In haar eerste grandslammatch in acht jaar lijkt Clijsters in New York op weg naar een stunt in de eerste ronde. Een voortreffelijke eerste set haalt ze binnen met 6-3. Met haar messcherpe forehands teistert ze een bij momenten machteloze Alexandrova. Zo hard, zo diep en zo juist: ook anno 2020 kunnen weinig concurrenten daarmee wedijveren. Na een heerlijke volley duikt zelfs voor het eerst het bekende vuistje op, even later gevolgd door dat andere handelsmerk, de split. Niet zo diep als in haar topjaren, maar toch. Bij 5-5 in de tweede set staat ze op een zuchtje van haar eerste zege. Maar vanaf dan neemt de 12 jaar jongere Russin het definitief over. Met een sublieme lob werkt Clijsters nog wel een setpunt weg, maar dat was slechts uitstel: 5-7.

Het verval had zich dan al ingezet. Clijsters’ opslag verliest - nog last van de buikspierblessure die haar het voorbereidingstoernooi deed missen - veel van zijn kracht, de mobiliteit zakt weg en de ballen die in de eerste set binnen vielen, waaien nu buiten. Alexandrova grijpt voluit haar kans: 1-6. Voor het eerst sinds Roland Garros 2000 struikelt Clijsters in de eerste ronde van een grand slam. “Natuurlijk ben ik ontgoocheld, maar ik onthoud vooral dat dit veruit de beste match van de drie was. En dat ik vooruitgang blijf boeken.” Weet ze op dat moment veel dat haar volgende officiële match meer dan een jaar op zich zal laten wachten?

Match 4: 27 september 2021

Tegenstander: Su-Wei Hsieh (WTA 97)

Resultaat: 3-6, 7-5, 3-6

Toernooi: Chicago

Nadat corona het tenniscircuit verder in de war had gestuurd, kreeg Clijsters zelf corona en onderging ze een knieoperatie. Meer dan een jaar na haar laatste wedstrijd vatte de Limburgse het tweede deel van haar comeback aan in Chicago. Tegen de nummer 97 van de wereld, de Chinese Su-Wei Hsieh, liet Clijsters bij vlagen hoogstaand tennis zien en toonde ze zich mentaal weerbaar. Maar de Chinese haalde de wedstrijd binnen na de 54ste (!) onnodige fout van onze landgenote. “Ik ben tevreden dat ik na mijn knieoperatie fysiek kon standhouden, en geen problemen kende”, vond Clijsters. “Ik bewoog goed, mijn lichaam reageerde goed, wat een grote bonus is. Daarnaast is het waar dat ik veel fouten heb gemaakt.”

Match 5: 8 oktober 2021

Tegenstander: Katerina Siniakova (WTA 53)

Resultaat: 1-6, 6-2, 2-6

Toernooi: Indian Wells

De allerlaatste wedstrijd uit de carrière van Kim Clijsters wordt een nederlaag in drie sets tegen de Tsjechische Siniakova, de huidige nummer één van de wereld in het dubbelspel. Bij momenten speelde ze onvervalst ‘vintage Kim Clijsters-tennis’. Met klasse en grinta deed ze haar opponente in de tweede set echt pijn, maar opnieuw gaf ze de match te makkelijk uit handen. Ze was niet constant genoeg. “Er zijn momenten waar ik mij echt goed voel op de court en momenten waar ik niet constant genoeg ben”, analyseerde ze achteraf. “Ik serveer en raak de bal echt goed op training. De kunst is om dat nu om te zetten naar een wedstrijd. Dat is nog wisselvallig.” Die wedstrijd zal er echter nooit meer komen.