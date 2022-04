Al 119 bevestigde salmonellabesmettingen gelinkt aan Ferrero-fabriek in Aarlen

In de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk zijn tot en met 8 april al 119 salmonellabesmettingen gelinkt aan de uitbraak bij de Ferrero-fabriek in Aarlen. Dat melden de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA) en het Europees Centrum voor Ziektepreventie en -bestrijding (ECDC) dinsdag. Vorige week was nog sprake van 105 bevestigde salmonellabesmettingen.

De uitbraak gelinkt aan chocoladeproducten van Ferrero die geproduceerd zijn in de fabriek in Aarlen, verspreidt zich snel door Europa, aldus de gezondheidsautoriteiten. Het eerste geval werd op 7 januari gedetecteerd in het Verenigd Koninkrijk, sinds 17 februari werden in verschillende landen besmettingen gedetecteerd.

In het totaal zijn 150 salmonellabesmettingen vermoedelijk gelinkt aan de uitbraak, waarvan er 119 al bevestigd konden worden. Exact 31 andere besmettingen, waaronder 26 in ons land, hebben vermoedelijk ook een link met de fabriek en worden nog verder onderzocht.

Vooral in Verenigd Koninkrijk

De meeste besmettingen werden genoteerd in het Verenigd Koninkrijk (65), Frankrijk (25) en Ierland (15). Daarnaast maken de gezondheidsagentschappen ook nog melding van bevestigde besmettingen in Duitsland, Luxemburg, Nederland, Noorwegen en Zweden. In ons land, Spanje en Duitsland worden bovendien ook nog een aantal vermoedelijke gevallen onderzocht.

De gezondheidsagentschappen roepen op tot verder onderzoek in de fabriek in Aarlen.

De oorzaak van de salmonella-uitbraak in de fabriek van Ferrero in Aarlen is een filter van twee grondstofreservoirs. De besmetting werd op 15 december ontdekt ter plaatse. Op 8 april besloot het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) de toelating van de Ferrero-fabriek in te trekken. Bovendien werd aan winkels gevraagd om alle Kinder-producten die geproduceerd werden in de fabriek, uit de rekken te halen.