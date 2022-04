Zelenski zegt dat Russische soldaten al “honderden Oekraïense vrouwen verkrachtten”, ook minderjarigen

“In de zones bevrijd van de bezetters, houden de registratie en het onderzoek naar oorlogsmisdaden gepleegd door Rusland aan. Bijna dagelijks vinden we nieuwe massagraven”, zei de president via videoverbinding aan het Litouwse parlement. “Duizenden en duizenden slachtoffers. Honderden gevallen van marteling. We blijven lichamen vinden in afwateringen en kelders.”

Volgens de president zijn honderden gevallen van verkrachting opgetekend, ook “van minderjarige meisjes en heel kleine kinderen”. “Zelfs een baby!”, aldus de Oekraïense president. Zonder in detail te gaan, sprak hij over een video die volgens hem is gestuurd door een parachutist of een lid van de Russische speciale diensten. Daarin is te zien “wat hij die baby aandoet, hoe hij die martelt.”

De Litouwse president, Gitanas Nauseda, reageerde met emotie op de uitspraak van Zelenski. “Het is gewoon onmogelijk een grotere horror voor te stellen”, zei Nauseda.

Zelenski haalde eerder ook al uit naar Europa. “Enkele EU-landen kunnen zich niet ertoe verbinden wanneer ze minstens voelbaar de aankoop van Russische energiebronnen verminderen”, zei hij aan het Litouwse parlement.