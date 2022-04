Italiaan Matteo Malucelli viert in eerste etappe Ronde van Sicilië, Gerben Thijssen zevende

Van de hemel naar de hel en terug, zo vat je ongeveer de afgelopen maand van de Italiaan Matteo Malucelli samen. Nog geen maand geleden was Malucelli renner af nadat Gazprom-Rusvelo ophield te bestaan. Vandaag sprintte hij in de kleuren van de Italiaanse selectie naar de zege in de eerste etappe van de Ronde van Sicilië.

De eerste etappe van de Ronde van Sicilië was op papier voer voor de sprinters. De licht hellende aankomst in Bagheria leek een kolfje naar de hand van Matteo Moschetti van Trek-Segafredo. Matteo Malucelli besliste daar anders over. De 28-jarige Italiaan ging op en over zijn landgenoot Moschetti, die erg vroeg aan zijn sprint begon. Malucelli hield stand en behaalde zo zijn tweede zege van het seizoen. Nog een Italiaan, Filippo Fiorelli, legde beslag op de derde stek. Gerben Thijssen was de eerste landgenoot op de zevende plaats.

De zege van Malucelli is bijzonder, aangezien hij in de Ronde van Sicilië deel uitmaakt van de Italiaanse selectie. De renner lag tot vorige maand onder contract bij Gazprom-Rusvelo. Die ploeg besloot de handdoek in de ring te gooien na sancties van de UCI in navolging van de Russische invasie in Oekraïne. Malucelli stond dus op straat als renner, maar kon rekenen op de gratie van Daniele Bennati om in Sicilië aan de start te verschijnen in de Italiaanse kleuren. Een doordachte beslissing dus van de Italiaanse bondscoach om Malucelli op te nemen in zijn selectie.