Amsterdam wil verkoop van wiet verbieden voor toeristen

Als het van de burgemeester, de politie en de officier voor justitie van Amsterdam afhangt, kunnen toeristen binnenkort geen wiet meer kopen in de Nederlandse stad. Alleen nog inwoners van Nederland zouden de coffeeshops nog binnen mogen om drugstoerisme tegen te gaan.

In januari al maakte de burgemeester van Amsterdam, Femke Halsema, het nieuws bekend dat op termijn enkel nog inwoners van Nederland de coffeeshops binnen zouden mogen. Veel partijen vreesden dat dit ervoor zou zorgen dat de illegale straathandel zou toenemen, maar Halsema liet nu weten te willen doorgaan met het initiële plan. “Het is een noodzakelijke ingreep om de cannabismarkt af te koelen in een eerste stap naar regulering”, klinkt het.

Naast een verkoopverbod voor toeristen willen de burgmeester, de politie en de officier voor justitie de cannabismarkt verkleinen en reguleren door een keurmerk voor coffeeshops in te voeren. Die shops moeten voldoen aan extra regels om een keurmerk te krijgen. Die shops mogen dan een hogere voorraad hebben en bij overtredingen wordt er ook milder opgetreden.

Daarnaast wil de gemeente ook sneller optreden tegen dealers door hun ‘dagopbrengst’ af te pakken en zaken sneller tot een zitting te brengen.