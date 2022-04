Geroemde Japanse Wagyukoeien grazen gewoon in Diepenbeek: “Bier en een streepje Bach zorgen volgens mythe voor beter vlees”

Wagyuvlees wordt weleens in één adem genoemd met kaviaar. Of met havannasigaren en Rolls-Royce. Makelaar Jan Gorissen (42) kweekt de geroemde Japanse rundersoort gewoon in Diepenbeek. Of ze in hun stal naar klassieke muziek luisteren, zoals de overlevering zegt?

Een streepje Bach in een koeienstal? Fokkers van wagyukoeien kijken er niet van op. “Ik heb geen wetenschappelijk bewijs dat ze van klassieke muziek rustig worden, maar ik vind het wel aannemelijk. Het zijn stressgevoelige dieren”, verduidelijkt Jan Gorissen. Dat blijkt meteen als hij ze in een Diepenbeekse weide probeert te benaderen met een rundveekoek. Schichtig zoeken ze een ander graasplekje op.

Nog meer wetenswaardigheden? Volgens de overlevering kregen ze aan het hof van de Japanse keizer elke dag een stevige massage om het vet goed te verdelen. Een dagelijkse portie bier moest hun eetlust bevorderen.

“Mijn koeien krijgen bierbostel, een restproduct van het brouwen. Ik haal dat in de stadsbrouwerij Brauw in Genk” Jan Gorissen

“In Japan hadden veel boeren weinig grond, zodat de dieren niet genoeg konden bewegen”, nuanceert Jan Gorissen. “Daarom werden ze gemasseerd. Zo stimuleerden ze de vetvorming tussen de spieren, de zogenaamde marmering. De intramusculaire vetten van de wagyukoeien zijn rijk aan omega 3 en 6. Uit onderzoek is gebleken dat het vlees 70 procent onverzadigde vetzuren bevat en daardoor cholesterolverlagend werkt. En wat dat bier betreft: mijn koeien krijgen bierbostel, een restproduct van het brouwen. Ik haal dat in de stadsbrouwerij Brauw in Genk.”

Landbouwareaal

Hoe komt een vastgoed- en verzekeringsmakelaar op het idee om in zijn schaarse vrije tijd wagyukoeien te kweken? “Mijn grootvader was rentmeester van enkele Limburgse grootgrondbezitters en kon af en toe een stukje landbouwgrond kopen. Zo bouwde hij een klein areaal uit. In mijn jeugdjaren mocht ik vaak met hem mee om de omtrek van de populieren in de weilanden te meten. Op die manier kon hij zien of ze kaprijp waren.”

“Aan wagyuvlees hangt een prijskaartje, maar het is een delicatesse met een enorme smaakintensiteit” Wagyukweker Jan Gorissen

“Enkele jaren geleden kwam ik op het idee om met de beschikbare gronden iets te doen. Ik volgde een agrarische opleiding in het Nationaal Agrarisch Centrum in Diest en liep stage op Landgoed Altenbroek in Voeren, waar ze een honderdtal wagyukoeien hadden. Ik kon er enkele runderen kopen en breidde mijn stapel via een kweekprogramma geleidelijk uit tot een vijftigtal stuks.”

Eau de vie

“Geregeld worden enkele dieren geslacht. Op termijn willen we gaan naar drie om de twee maanden. Voor het vlees hebben we drie afnemers: onze bistro Kapel 16 (zie hieronder), bevriende chefs zoals Alex Clevers van restaurant Vivendum in Dilsen-Stokkem en voor de internationale distributie de bekende Antwerpse vleesgroothandel De Laet & Van Haver. Aan wagyuvlees hangt een prijskaartje, maar het is een delicatesse met een enorme smaakintensiteit.” Wat dat prijskaartje is? Bij De Laet & Van Haver kost filet pur van Europese wagyu 186 euro/kg. In Kapel 16 betaal je 6 euro voor een minihamburger en 32,50 euro voor een bord geslicete stukjes wagyu.

De Diepenbeekse ondernemer wil een oud agrarisch gebruik in ere herstellen, met name het dubbele gebruik van weilanden: de bomen voor de fruitteelt, het grasland om het vee te laten grazen. “We hebben zo’n vijfhonderd hoogstambomen. Zuid-Limburg is de grootste fruitregio van West-Europa, maar heeft geen distilleercultuur. We maken wel jenever, maar je vindt hier geen stokerijen die met fruit werken. Daarom heb ik plannen om eau de vie te maken van appelen en pruimen, zoals de Italianen hun druiven gebruiken voor grappa en de Fransen voor cognac.”

Gorissen heeft nog een ander plan: kaas, boter en ijs maken met de melk van zijn eigen koeien. “Ik wil dat doen in samenwerking met Lut en Frans Vanderstraeten, die een boerderij in Alken na twintig jaar nieuw leven inbliezen. Zij groeiden daar op en stellen hun stallen ter beschikking om mijn koeien te laten overwinteren. Het zou mooi zijn om de productie van eigen melkproducten van de grond te krijgen, zodat het een globaal verhaal wordt. Zuivel, vlees, groenten, fruit, later misschien een voedselbos: ik vind het spannend om dat allemaal in mijn eigen omgeving te realiseren.”

Kapel 16

Wie wil weten hoe wagyu smaakt, kan naar bistro Kapel 16 in de Hasseltse Kapelstraat, pal naast de Virga-Jessebasiliek. Het terras werd in geen tijd een van de hipste plekjes van de provinciehoofdstad. Gastvrouw is Katrien Gorissen, zus van wagyukweker Jan. Achter het fornuis staat de Spaanse chef Antonio Barreiro. Hij serveert typische bistrogerechten (steak tartaar, asperges op Vlaamse wijze, garnaalkroketten …), maar je kan er ook terecht voor pasta’s en salades.

Minihamburger met wagyugehakt. — © Luc Daelemans

Opvallend is de uitgebreide kaart borrelhapjes met onder meer kaas, charcuterie, Zeeuwse oesters en bruschetta’s. Zeker het proeven waard: de minihamburger met wagyugehakt. Groenten, fruit, paddenstoelen en noten komen van biobedrijf De Kriekelaer van Diepenbekenaar Bram Kriekels. Op de wijnkaart vind je het gamma van Domaine Bohrmann, het wijndomein van wijlen Limburger Dieter Bohrmann in Meursault (Bourgogne). Het wordt voortgezet door zijn dochters Ans en Sofie.

