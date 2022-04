Van Belgisch kampioen bij de miniemen tot Sportvrouw van het Jaar: dit was de tenniscarrière van Kim Clijsters

LEES OOK. Kim Clijsters (38) zet definitief punt achter tenniscarrière: “Familie is nu prioriteit”

Kim Clijsters werd op 8 juni 1983 geboren als eerste kind van voormalig Rode Duivel Lei Clijsters en Els Vandecaetsbeek, een oud-Belgisch turnkampioene. De kleine Kim richtte al snel haar pijlen op het tennis. Ze werd op elfjarige leeftijd Belgisch kampioene bij de miniemen en alle waarnemers waren het erover eens dat een groot talent op komst was. In 1998 kroonde ze zich op vijftienjarige leeftijd tot de jongste Belgisch kampioene bij de senioren ooit.

Haar internationale doorbraak volgde in mei 1999, wanneer ze de kwartfinales haalde op het WTA-toernooi in Antwerpen. Het ging nu plots heel snel en - samen met Justine Henin - kleurde de internationale tennistop plots Belgisch. Clijsters won tweemaal de Masters, in 2002 en 2003. Ze was ook viermaal finaliste op een grandslamtoernooi, alvorens in september 2005 voor het eerst toe te slaan met winst op de US Open. Ook in het dubbelspel liet ze van zich horen. Aan de zijde van de Japanse Ai Sugiyama won ze Roland Garros en Wimbledon (beiden in 2003).

© BELGA

In mei 2007 - Clijsters is dan nog net geen 24 - zei ze de tennissport een eerste keer vaarwel op de Diamond Games in Antwerpen. Ze trouwde met basketter Brian Lynch en in februari 2008 werd met Jada haar eerste kindje geboren. Maar de tennismicrobe bleef aanwezig en in maart 2009, enkele weken nadat vader Lei op 52-jarige leeftijd de strijd tegen kanker verloor, maakte Clijsters bekend terug te willen keren op het tenniscircuit. Ze deed dat begin augustus in Cincinnati. Na een fantastisch eerste deel werd het tweede deel van haar carrière zo mogelijk nog straffer. Ze won tot tweemaal toe de US Open (2009 en 2010) en één keer de Australian Open (2011). Ook de Masters (2010) stak ze opnieuw op zak. In februari 2011 werd ze opnieuw nummer één van de wereld, een positie die ze in 2003 ook al bezette. In totaal stond Clijsters twintig weken op de eerste plaats van de WTA-ranglijst.

© EPA

Het einde van haar tweede carrière kwam er na veel blessureleed. Ze sneuvelde in 2012 in de kwartfinales van het olympisch tennistoernooi in Londen en ging er vervolgens uit in de tweede ronde op de US Open. Dat was haar tweede eindpunt.

Clijsters telt in totaal 41 WTA-titels, waaronder vier grandslamtoernooien en drie eindzeges op de Masters. Ze won in 2001 met het Belgisch team ook de Fed Cup en werd acht keer verkozen tot Sportvrouw van het Jaar.

Ze is intussen mama van drie kindjes en verblijft met haar gezin in de Verenigde Staten.