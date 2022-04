Hasselt/Luik/Kosice

Het Limburgse zakenvluchtenbedrijf ASL van Hasselaar Philippe Bodson legt een luchtbrug in vanuit Luik naar Kosice in Slowakije, vlakbij de Oekraïense grens. De eerste vlucht met Duitse medici is dinsdag vertrokken, en brengt twee zwaargewonde oorlogsslachtoffers mee.