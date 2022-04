Schietpartij in metro van New York: minstens dertien mensen neergeschoten

Schietpartij in metro van New York. — © Instagram/Twitter

In de metro van New York vonden dinsdag verschillende schietincidenten plaats. Daarbij zijn minstens dertien mensen neergeschoten, melden verschillende Amerikaanse media. De verdachte droeg een gasmasker en is kunnen wegvluchten. De politie vraagt bewoners om de buurt te vermijden.

Verschillende mensen zijn dinsdagochtend, lokale tijd, neergeschoten op het perron van een metrostation in Brooklyn. Volgens Amerikaanse media zijn er minstens dertien slachtoffers. Voorlopig is er geen sprake van dodelijke slachtoffers.

“Om 8.27 uur kreeg de politie van New York een noodoproep binnen van een persoon die werd geraakt door een kogel in de metro in Brooklyn”, bevestigt een woordvoerder van de politie aan AFP. De politie zou ook verschillende meldingen ontvangen hebben van rook in metrostations. Het gaat om het 36th Street en Fourth Avenue-station, drukbezochte stations waar de D-, N- en R-lijnen in Sunset Park met elkaar verbonden worden.

Man met gasmasker

Het New York City Police Department (NYPD) zegt intussen op zoek te zijn naar een mannelijke verdachte die was uitgedost als een medewerker van de openbare transportautoriteit MTA en die een gasmasker droeg.

Nieuwswebsite NBC New York maakte ook melding van verschillende “niet-ontplofte apparaten die werden gevonden op de locatie”. De brandweer heeft dat intussen bevestigd en beklemtoont dat er geen actieve springtuigen aanwezig zijn. De verdachte zou mogelijk eerst wel apparaten naar binnen gegooid hebben om rook te creëren, om vervolgens het vuur te openen. Explosies waren niet te horen.

Brandweer, politie en hulpverleners zijn massaal ter plaatse en vragen buurtbewoners weg te blijven vanwege een “onderzoek” en de aanwezigheid van “noodvoertuigen”.

