Controlecomité moet oordelen over zaak rond Argentijnse spelers Monja en Albertario bij Leopold

Het parket voerde een onderzoek naar Leopold naar aanleiding van een klacht van verschillende clubs van de Eredivisie. Die klacht ging over de Argentijnse speler Federico Monja en zijn landgenote Agustina Albertario, die in het eerste deel van het seizoen verschillende wedstrijden voor de club uit Ukkel speelden.

Monja en Albertario hadden geen werkvergunning en verbleven op dat moment in België met een toeristenvisum. Het is in dat geval niet verboden om te hockeyen op het hoogste niveau, zo voerde de KBHB eerder al aan, maar er gelden wel specifieke regels. De spelers mogen dan bijvoorbeeld op geen enkele wijze (direct of indirect) worden betaald voor hun sportprestaties.

“In het kader van de zaak van de vergunningen voor de Belgian League die aan het begin van het seizoen aan twee Argentijnse Eredivisie-spelers van Leopold werden uitgereikt, heeft het federaal Parket besloten de zaak voor te leggen aan het Controlecomité”, klinkt het in een mededeling van de hockeyfederatie. “Dit zal zich moeten uitspreken over een eventuele overtreding van Leopold, van artikel 8 van het Huishoudelijk Reglement betreffende de vergunningen voor de Belgian League van de spelers Monja en Albertario.”

Leopold en de clubs die klacht hebben ingediend, zullen worden gehoord tijdens de vergadering van het Controlecomité. Die bijeenkomst staat gepland op donderdag 21 april 2022 vanaf 19u30.