Brand in oude gelatinefabriek Hasselt is vermoedelijk aangestoken

Hasselt

De brand in de oude gelatinefabriek van Hasselt is waarschijnlijk aangestoken. Het pand kreeg regelmatig krakers over de vloer en er zouden ook gisteren jongeren gezien zijn. Dat is wat buurtbewoners vertellen. Het parket van Limburg bevestigt dat er een onderzoek loopt naar de oorzaak van de brand. Daarbij is een politiedrone ingezet. De korte, maar hevige brand was rond acht uur gisterenavond onder controle. Via BE-alert kreeg de buurt de raad om deuren en ramen gesloten te houden. Er is asbest vrijgekomen, maar zonder gevaar voor de buren. Het gebouw van de stad Hasselt is klaar voor de sloop.