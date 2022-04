Kim Clijsters (38) zet definitief punt achter tenniscarrière: “Familie is nu prioriteit”

LEES OOK. Van Belgisch kampioen bij de miniemen tot Sportvrouw van het Jaar: dit was de tenniscarrière van Kim Clijsters

Kim III, de comeback die Kim Clijsters eind 2019 bekendmaakte, lijkt nu dus definitief te stoppen. Sinds begin 2020 speelde Clijsters slechts vijf officiële wedstrijden (die ze ook alle vijf verloor). Nadien moest de pauzeknop al snel worden ingedrukt door de coronapandemie. Een combinatie van het virus en de opeenvolgende blessures maakten van de ‘Kimback’ een grote flop.

Clijsters woont sinds juni 2020 samen met haar man Brian en haar drie kinderen in New Jersey. “Het spookte al een tijd in mijn hoofd om te stoppen”, zegt Clijsters in een eerste reactie. “Ik hou nog steeds van het spelletje. Maar mijn drukke schema met de kinderen volstaan drie tot vier dagen training per week niet om weer toernooien te spelen. Als ik een toernooi in Australië zou spelen, was ik drie tot vier weken weg van huis. Dat is op dit moment in mijn familiaal leven onmogelijk.”

“Spijt van mijn comeback heb ik niet. Ik heb beslissingen over mijn carrière altijd genomen op basis van hoe ik me op dat moment voelde, niet met het oog op de lange termijn. En ik ben blij met hoe het allemaal gelopen is.”

“Mijn passie voor tennis zal altijd blijven. Ik wil dolgraag iets teruggeven aan het tennis omdat de sport mij zoveel gegeven heeft. Dat wordt de volgende stap, om te zien wat ik daar kan doen.”

Clijsters haar laatste officiële wedstrijd dateert van 7 oktober, toen ze verloor van Katerina Siniakova in de eerste ronde van Indian Wells.

De voormalige nummer één van de wereld heeft een straf palmares. Ze won in totaal 41 WTA-titels, waaronder vier grandslams (US Open 2005, 2009 en 2010, Australian Open 2011) en drie keer de Masters. Twintig weken stond ze bovenaan de WTA-ranking. In mei 2007 - Clijsters is dan nog net geen 24 - zei ze de tennissport een eerste keer vaarwel op de Diamond Games in Antwerpen. Ze trouwde met basketter Brian Lynch en in februari 2008 werd met Jada haar eerste kindje geboren. Clijsters maakte in 2009 na twee jaar een eerste comeback en die bleek een schot in de roos. Ze won nog drie van haar vier grandslamtitels. Eind 2012 zegde ze het circuit opnieuw vaarwel.