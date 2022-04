‘Partygate’: boetes voor premier Boris Johnson en minister Rishi Sunak na lockdownfeestjes in Downing Street

De Metropolitan Police voert onderzoek naar in totaal twaalf verschillende feestjes die in de coronaperiode in regeringsgebouwen gehouden werden. Het gaat onder meer om borrels en evenementen in Downing Street 10, de ambtswoning van de premier, en Whitehall, de zetel van de Britse regering. In totaal zijn daarvoor al meer dan 50 boetes uitgedeeld.

Bij zeker drie van de feestjes was de Britse premier aanwezig. Dat ook hij nu een boete krijgt, komt dus niet als een grote verrassing. Wel vergroot het de druk op de Conservatieve regeringsleider. Vanuit de oppositie maar ook vanuit zijn eigen partij werd vanwege de zogenaamde ‘partygate’ al opgeroepen tot het ontslag van de premier.

Buitensporig alcoholgebruik

Eind januari bracht topambtenaar Sue Gray, die de feestjes en borrels op verzoek van de Britse premier Boris Johnson onderzocht, een kritisch rapport uit. Volgens Gray was er sprake van falend leiderschap. Ook vond ze dat meerdere bijeenkomsten niet hadden mogen plaatsvinden en dat er sprake was van ongepast en buitensporig gebruik van alcohol.

Daarop volgde een aankondiging van de politie van Londen dat een vijftigtal mensen die aanwezig waren bij borrels en andere bijeenkomsten van regeringsmedewerkers een vragenlijst zouden toegestuurd krijgen. Kreeg toen ook een vragenlijst toegestuurd: de premier.