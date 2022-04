Hasselt

Om de buurt wat samen te brengen en planten niet verloren te laten gaan heeft de 45-jarige Nele Merken uit Spalbeek een plantenruilkast geïnstalleerd voor haar woning. De bedoeling is dat je zelf een plant of stekje in de kast plaatst en in ruil neem je een ander plantje mee. Het is een intitiatief dat in heel wat Limburgse gemeenten opgestart wordt.