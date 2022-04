Britney Spears wil perinatale depressie vermijden, maar kan dat wel? “Als een litteken in je hoofd”

Britney Spears kondigde gisteren via haar Instagram aan dat ze een baby verwacht. In hetzelfde bericht vertelt ze dat ze bij haar vorige zwangerschappen leed aan perinatale depressie. De 40-jarige zangeres wil dat nu voorkomen door onder andere yoga te beoefenen. Wat houdt zo’n depressie juist in? En is het te vermijden? Wij vroegen het aan een expert op dit gebied, dr. An-Sofie Van Parys.