In Limburg liggen ruim 12 miljoen lege batterijen, maar wat zit er juist in zo’n batterij?

Een gemiddeld Vlaams gezin heeft 149 batterijen in huis. Daarvan zijn er gemiddeld ongeveer 33 leeg. In Limburg alleen al zijn er naar schatting 12.285.537 lege batterijen terug te vinden. Daarom lanceert Bebat haar jaarlijkse inzamelcampagne.

Lege batterijen, die vaak ergens stof liggen te vergaren in een schuif, in oude toestellen of die op andere plaatsen in een woning hun toevlucht zoeken, bevatten immers nog steeds tal van schaarse grondstoffen zoals kobalt, nikkel en ijzer.

“Met deze campagne willen we de consument ervan bewustmaken dat ze met een klein gebaar ook een immense bijdrage kunnen leveren aan een beter milieu”, verduidelijkt Nele Peeters, Director Marketing, Operations & Innovation bij Bebat.

De campagne loopt in samenwerking met OVAM. “We zien vandaag meer dan ooit hoe belangrijk het is om maximaal gebruik te maken van schaarse grondstoffen”, zegt Jan Verheyen, woordvoerder van de OVAM. “Daarom willen we de Vlaming ook dit jaar weer overtuigen om massaal hun lege batterijen binnen te brengen bij een Bebat-inzamelpunt. Zo leveren we immers een makkelijke en essentiële bijdrage aan de circulaire economie.”

