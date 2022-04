Explosief gevonden in container bij Berings recyclagebedrijf Out of Use

Dinsdagvoormiddag hebben werknemers van het Beringse recyclagebedrijf Out of Use een explosief gevonden in een lading airbags in een container. DOVO komt de munitie opruimen.

Het bedrijf verwittigde na de vondst meteen de lokale politie Beringen/Ham/Tessenderlo, die op haar beurt de Dienst voor Opruiming en Vernietiging van Ontploffingstuigen (DOVO) op de hoogte bracht. “DOVO is onderweg naar hier om de munitie onschadelijk te maken, we weten op dit moment nog niet over welk soort explosief het gaat”, zegt Robbe Paepe van Out of Use.

“Tijdens het uitsorteren van geleverde goederen, stootte onze medewerkers op iets wat lijkt op een bom. Ze hebben ons meteen verwittigd, waarop wij de politie belden. Het was wel even schrikken, maar gelukkig reageerden de medewerkers snel en voorzichtig. Tot DOVO het springtuig komt ophalen, hebben we die in een explosieveilige container gelegd waar batterijen worden bewaard.” zb