35-jarige vrouw gaat onder invloed van amfetamines aangifte doen bij politie

De Bilzense kwam op het politiekantoor aangifte doen van beschadigingen aan haar auto. Maar nadat haar verklaring was genoteerd, merkte de inspecteur van dienst op dat de vrouw uiterlijke tekenen van druggebruik vertoonde. Ze kreeg een speekseltest opgelegd en testte positief voor amfetamines. De vrouw verloor meteen haar rijbewijs voor 15 dagen.

Maandagavond werd op de E313 in Hoeselt ook een voertuig uit Turnhout tegengehouden omdat de bestuurder te snel reed. De politieploeg moest 140 km/uur rijden om de 61-jarige chauffeur bij te houden. Hij werd onderschept en kreeg een boete van 116 euro.

Op de Alden Biesensingel werd maandag een bestuurder beboet die niet handsfree aan het telefoneren was achter het stuur. Een vrachtwagenbestuurder was in de Tongersestraat dan weer zijn gsm aan het checken tijdens het rijden. De twee kregen een boete van 174 euro.

Ten slotte werd ’s avonds nog een bromfietser gecontroleerd aan het station van Bilzen omdat hij geen helm droeg. Bovendien bleek de jongen uit Kortessem maar 15 jaar te zijn en mocht hij niet eens met een bromfiets klasse A rijden. Hij kreeg een pv voor de inbreuken. siol