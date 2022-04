Driemaal is scheepsrecht: Jasper Philipsen schiet raak in derde etappe Ronde van Turkije

Jasper Philipsen heeft raak geschoten in de derde etappe van de Ronde van Turkije. Philipsen was na twee tweede plaatsen de afgelopen dagen leider Kaden Groves te snel af in de havenstad Izmir. De Hammenaar neemt daardoor de blauwe leiderstrui over van de Australiër.

Twee dagen na elkaar moest Jasper Phililpsen het hoofd buigen in de Ronde van Turkije. In beide gevallen was een Australiër hem te snel af, met Caleb Ewan en Kaden Groves in respectievelijk de eerste en tweede etappe. De Limburger wist dus wat hem te doen stond in de derde etappe van slechts 118 kilometer tussen Çeşme en İzmir. In de jacht op de vroege vlucht van vijf renners controleerden Alpecin-Fenix, Lotto-Soudal en Team BikeExchange-Jayco het peloton.

Voorin sprokkelde Noah Granigan extra punten in het bergklassement, maar het vijftal was een vogel voor de kat. Onder leiding van Thomas De Gendt slokte het peloton de koplopers op met zowat vijftien kilometer van de streep. Een handvol renners probeerde de sprint te ontregelen. De meest noemenswaardige poging kwam op naam te staan van de Turkse hardrijder Ahmet Örken, al was ook hij op vijf kilometer van de streep eraan voor de moeite.

In de onvermijdbare massasprint was het opnieuw Groves die de bovenhand leek te halen, tot Philipsen in de laatste 50 meter op en over de Australiër ging. Een koekje van eigen deeg dus. De Spanjaard Miguel Angel Fernandez vervolledigde het podium in Izmir. Dankzij de bonificaties neemt Philipsen de leiderstrui over van Groves. De Belgische topsprinter mocht voor de derde keer dit seizoen het zegegebaar maken. Eerder dit jaar won hij al twee etappes in de UAE Tour.

